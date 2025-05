Una vera e propria resa dei conti. Col Vaticano condannato a corrispondere circa 3 milioni e mezzo di sterline al finanziere Raffaele Mincione. Ma andiamo con ordine. A febbraio scorso il giudice Robin Knowles, a nome dell’Alta corte d’Inghilterra e Galles, ha emesso la decisione nel procedimento legale avviato da Mincione e dalle sue società contro la segreteria di Stato vaticana.

Due mesi fa, con la sentenza inglese, sono state dunque respinte le accuse di disonestà, frode e cospirazione che la stessa Segreteria aveva avanzato nei confronti di Mincione, nonché della WRM Capital Asset Management Sarl e del fondo lussemburghese Athena Capital. Al centro del processo l’operazione immobiliare che dieci anni fa circa aveva rappresentato un terremoto giudiziario per il Vaticano: la compravendita dell’ormai celebre palazzo situato al 60 di Sloane Avenue, a Londra.

All’indomani della pronuncia in questione la Santa Sede, insieme a molti media italiani, aveva parlato di «una sentenza in linea con le decisioni del Tribunale vaticano». Una “stranezza” considerato che la Commercial Court aveva dato ragione, come detto, a Mincione, concedendogli quasi tutte le dichiarazioni richieste e respingendo le gravi accuse di disonestà, frode, rappresentazione fraudolenta e cospirazione mosse dal Vaticano.

Come a dire: perché accogliere con giubilo una sentenza che sì, aveva riconosciuto che i «richiedenti non avessero rispettato gli standard di comunicazione con lo Stato (Segreteria di Stato, ndr), ma che affermava, in pratica, che nell’operazione immobiliare del 2018 sul palazzo sito a Chelsea non c’era stata truffa?

LA CONDANNA

Non è dato sapere. Oggi, venerdì 2 maggio, la notizia: la High Court of Justice inglese ha condannato la Segreteria di Stato della Santa Sede a pagare al finanziere circa 3,5 milioni di sterline (corrispondenti a quasi 4,1 milioni di euro), oltre agli interessi, a titolo di parziale rimborso spese sostenute dallo stesso finanziere e dal suo fondo di investimento regolamentato WRM, accusati appunto di disonestà, frode e cospirazione avanzate da alti funzionari della Santa Sede.

L’ordinanza, pertanto, conferma la vittoria di Mincione e della WRM. «Sono orgoglioso che questi fatti siano stati finalmente esaminati da un sistema giudiziario veramente indipendente, che mi ha scagionato da accuse di disonestà, frode e cospirazione. Ringrazio il giudice inglese per averci riconosciuto le spese legali, a dimostrazione di chi sono i veri vincitori e perdenti di questo triste caso.

Per la prima volta, sono anche lieto di condividere l’opinione del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, Alessandro Diddi, il quale in passato ha espresso viva soddisfazione per l’esito di questo procedimento in Inghilterra», ha dichiarato Mincione in una nota, commentando la decisione dell’alta corte inglese.

I FATTI

Londra, quartiere esclusivo di Chelsea. È qui che sorge il palazzo al centro dello “scontro”. Siamo al civico 60 di Sloane Avenue: tra il 2011 e il 2012 la segreteria di Stato (erano i tempi di Benedetto XVI, ma anche del cardinale Angelo Becciu) decide di fare affari con Raffaele Mincione, non un imprenditore qualsiasi, ma un finanziere italo-londinese assai noto alle cronache perché all’epoca, attraverso fondi d’investimento controllati in Italia, Russia, Malta e Jersey, sta provando a scalare Banca Carige, di cui è arrivato a possedere il 7 per cento delle azioni.

A un certo punto però, se da un lato il Vaticano decide di acquistare l’intero palazzo, dall’altro sceglie di uscire dal fondo lussemburghese gestito da Mincione. Viene infatti firmato un accordo transattivo tra Santa sede e i gruppi del finanziere che con cui si perfeziona l’uscita: di fatto il Vaticano, attraverso nuove società londinesi, diventa proprietario di vari immobili di pregio (che prima vengono affidati a un gestore attraverso un contratto, poi gestiti direttamente con nuove società londinesi), mentre i fondi di Mincione restano unici azionisti degli altri investimenti fatti negli anni.

Per fare l’operazione di uscita, però, il Vaticano avrebbe chiesto denari allo Ior. Ed è in quel momento che i vertici della banca – poco felici di vedere i loro conti in gestione ridursi troppo – cominciano a volerci vedere chiaro. Dopo qualche mese dalla transazione, così, scatta la denuncia ai magistrati vaticani. Indagherà anche l’antiriciclaggio.

E il Vaticano, in questa vicenda, affermerà che il valore dell’edificio di 60 Sloane Avenue era stato gonfiato, che Mincione e gli attori avevano rappresentato il suo valore di mercato in maniera fraudolenta, che non c’era stata una vera e propria trattativa prima dell’operazione e che Mincione e soci erano membri strumentali di una cospirazione finalizzata a truffare il Vaticano e ad arricchire se stessi.

Era davvero così? In base alle pronunce dei giudici inglesi pare proprio di no. Le pronunce arrivano in un momento non semplice per il Vaticano: non solo per la morte del pontefice, ma anche per le “accuse” del cardinale Angelo Becciu che, condannato come Mincione nel “processo del secolo” da parte dei promotori di giustizia vaticana, sta mettendo in dubbio, sulla base di nuovo materiale investigativo, la reale terzietà della giustizia d’Oltretevere.

