il retroscena sulla sfida a colpi di cause civili

«Smentita o 50mila euro». Fazzolari contro Ranucci

Enrica Riera
08 novembre 2025 • 07:00

Tutto inizia quando il conduttore della trasmissione di giornalismo investigativo di Raitre dichiara in una conferenza stampa al Parlamento europeo di marzo scorso che il politico avrebbe ispirato l’attivazione dei servizi segreti nei suoi confronti. Cos’è successo dopo 

Presunti pedinamenti, accuse e controaccuse e una richiesta di cinquantamila euro in sede civile. La diatriba tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Uno scontro che ogni giorno si arricchisce di un capitolo nuovo. Tutto inizia quando il conduttore della trasmissione di giornalismo investigativo di Raitre dichiara in una conferenza stampa al Parlamento europeo di marzo scorso che il politico avrebbe i

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.