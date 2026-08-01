Società, scandali e miliardi. Le mani sui dati biometrici

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Ci sono le foto di Tom Selleck. In una l’attore non ha i baffi, in un’altra è stempiato e in un’altra ancora ha il pizzetto. «È sempre lui», dice il software. Che è messo di nuovo alla prova quando deve confrontare rispettivamente più foto di Tina Turner o ancora di Bruce Lee. Non importa se in quegli scatti la cantante sia ritratta quand’era giovane o più in là con l’età: quella donna – dice l’Ia – è Tina. Lo stesso discorso vale per l’artista marziale. «Il sistema non è influenzato da barba, b