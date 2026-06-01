storie di autismo e violenza

Una risata vi seppellirà, Sofia Gottardi: «Con la comicità ho raccontato gli abusi»

foto di Shirley Pagnoni
foto di Shirley Pagnoni
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Diana Ligorio
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01 giugno 2026 • 07:00

«Durante un mio spettacolo comico ho parlato di abusi, non ho detto una cosa: la molestia che ho raccontato è un mix romanzato di varie molestie che ho vissuto. Ora ne parlo con onestà»

«Quando ho scoperto che statisticamente le ragazze autistiche vivono più abusi relazionali delle ragazze neurotipiche, non sono stata per niente sorpresa». Sofia Gottardi, 29 anni, comica autistica, già raccontata da Domani per il suo lavoro nella stand-up comedy, torna su queste pagine per parlare per la prima volta delle molestie sessuali che ha subìto. «L’autismo è di fatto un fattore di vulnerabilità», dice. «Nasci e cresci in una società che non capisce il tuo funzionamento e ti giudica sul

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.