Una risata vi seppellirà, Sofia Gottardi: «Con la comicità ho raccontato gli abusi»

«Durante un mio spettacolo comico ho parlato di abusi, non ho detto una cosa: la molestia che ho raccontato è un mix romanzato di varie molestie che ho vissuto. Ora ne parlo con onestà»

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«Quando ho scoperto che statisticamente le ragazze autistiche vivono più abusi relazionali delle ragazze neurotipiche, non sono stata per niente sorpresa». Sofia Gottardi, 29 anni, comica autistica, già raccontata da Domani per il suo lavoro nella stand-up comedy, torna su queste pagine per parlare per la prima volta delle molestie sessuali che ha subìto. «L’autismo è di fatto un fattore di vulnerabilità», dice. «Nasci e cresci in una società che non capisce il tuo funzionamento e ti giudica sul