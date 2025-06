La conferenza stampa del presidente forzista indagato per corruzione. «Accuse? Inconsistenti. Le mie nomine? Sono soltanto dei ragazzi bravissimi»

«Il bonifico ricevuto da Posteraro? Quei 12mila euro potevano derivare dalla vendita del vino della nostra società». Dal decimo piano della Cittadella regionale, a Catanzaro, il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo l’ospitata sulle reti Mediaset, risponde ai quesiti della stampa relativi all’inchiesta della procura di Catanzaro in cui è indagato per corruzione.

Sui fondi europei ottenuti dall’ex azienda vitivinicola del governatore che sarebbero stati «distratti dall’allora amministratore Posteraro» attraverso diversi bonifici, il forzista sembra minimizzare. «I bonifici sono alla base di normali rapporti tra soci – ha puntualizzato il presidente – e per me quei 12mila euro potevano essere legati ad impegni assunti per conto dell’azienda». Parole che, dunque, conducono dritti a una domanda. Paolo Posteraro, l’altro indagato dell’inchiesta dei pm calabresi e fedelissimo del governatore, avrebbe agito all’ombra del suo socio di allora?

Non solo le carte giudiziarie, anche uno dei bilanci della Tenuta, poi ceduta all’imprenditore lucano Renato Vito Bocca, parla di «somme incamerate dalla società ma né giacenti nelle casse sociali né destinate all’uso per il quale erano state erogate da parte dell’allora organo amministrativo». Fatto che parrebbe contraddire le parole di Occhiuto che, sempre nel corso della conferenza stampa seguita da Domani in diretta streaming, ha pure dichiarato di credere che il «progetto europeo» sarebbe stato «realizzato».

Ma, realizzazione o meno del progetto, nel bilancio dell’azienda situata a Montegiordano si legge anche che le «somme» incamerate hanno fatto «apparire un risultato di esercizio molto più positivo rispetto a quello reale, e soprattutto hanno nascosto nel contempo la reale posizione debitoria della società». Così se è vero che Occhiuto non fosse a conoscenza della reale provenienza di quei bonifici, perché Posteraro, ancora a capo segreteria della compagna del governatore, la sottosegretaria Matilde Siracusano, lo avrebbe inguaiato?

Il presidente ha anche dichiarato di non essere a conoscenza «della consulenza» ottenuta a febbraio 2022 da Posteraro in Ferrovie della Calabria. Una consulenza che l’ex socio del governatore ottiene due giorni dopo che il capo di gabinetto del presidente, su delega dello stesso, investe dell’incarico di amministratore unico dell’azienda di trasporto regionale, Fdc appunto, Ernesto Ferraro, terzo indagato dell’indagine.

Occhiuto poteva davvero non sapere? «Posteraro – ha detto il governatore – lo conosco dal 2008, dal 2016 ho iniziato ad avere società con lui». Eppure sulla nomina ottenuta in “casa”, e cioè nella società di cui la regione è socia unica, il presidente non avrebbe «saputo nulla».

Quei bravi ragazzi

Una iniziativa autonoma di Ferraro? Non si sa. Ma non sarebbe un problema, considerato che gli elogi del presidente su Ferraro si sprecano. «Ho sì, nominato Ferraro – ha detto il governatore –. Ho scelto un ragazzo bravissimo, era già stato dipendente di Amaco». E cioè dell’azienda di trasporto pubblico locale, la municipalizzata del comune di Cosenza, dove Paolo Posteraro ha ricoperto un ruolo di vertice prima di dimettersi a causa del crac della società.

Crac per cui Posteraro è pure indagato in un’altra inchiesta coordinata dalla procura di Cosenza. Pertanto, da Amaco – anzi dalla scuola guida di cui è stato socio – Ferraro (insieme a Posteraro) viene promosso in Ferrovie della Calabria.

«Bravissima ragazza», per Roberto Occhiuto è anche Valentina Cavaliere (tra le altre cose indagata insieme a Posteraro nell’inchiesta della città bruzia sul crac Amaco) che non solo risulta, al pari del presidente, destinataria dei bonifici «distratti» coi fondi europei, ma è anche la donna che ha finanziato la Tenuta del Castello nel 2019 con 75mila euro. E che il presidente della regione Calabria nel 2022 nomina membro del Collegio sindacale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

«Si tratta di incarichi a circa 10mila euro all’anno», si è giustificato Occhiuto davanti ai cronisti. Per poi replicare su quanto evidenziato da questo giornale nei giorni scorsi. Cavaliere, di fatto, il 21 marzo 2023 «è stata assunta dalla Regione Calabria come prestatrice di lavoro subordinato». «Un’assunzione – ha detto Roberto Occhiuto – avvenuta a seguito del superamento di un concorso per i centri dell’impiego, controllato dalla guardia di finanza».

Morale della storia? Per Occhiuto «i fatti contestati sono lunari e inconsistenti». «Dov’è sta la corruzione?», si chiede il governatore che le opposizioni invitano a riferire in consiglio regionale. Il presidente lo farà? Di certo è pronto a seguire la sua strada. «Mi sento stuprato – ha concluso Occhiuto – ma nel 2026 mi ricandido a governatore».

