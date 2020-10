C’è un dato che bisogna sempre considerare con una certa attenzione ed è quello della percentuale dei positivi rispetto ai tamponi fatti. Oggi raggiunge il 13 per cento, quasi come ieri, ma è un dato in costante crescita (due giorni fa era l’11 per cento). È un dhttps://datawrapper.dwcdn.net/UJs7j/22/ato importante soprattutto oggi, perché, ome ogni lunedì, i contagiati sono scesi. Ma è perché si sono fatti anche meno tamponi, nel weekend. E quindi il numero assoluto non rende l’idea dell’evoluzione del contagio.

Comunque, i casi comunicati oggi sono 17.012, mentre ieri erano stati 21.273. I tamponi sono scesi dai 161mila di ieri agli oltre 124mila di oggi. In diminuzione anche le morti dovute al virus che sono 141 dopo che ieri ne erano state registrate 151. Continuano a salire i ricoverati nelle terapie intensive: passano dai 1.208 di ieri ai 1.284 di oggi.

