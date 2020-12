Sono 17.938 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in diminuzione rispetto ai 19.903 di ieri e segue il trend dei nuovi tamponi che sono diminuiti passando dai 196.439 di ieri ai 152.697 di oggi. Sono invece 3.158 i ricoverati in terapia intensiva, si tratta di un calo rispetto ai 3.199 di ieri, anche se i nuovi ingressi sono stati 152. I decessi segnalati oggi sono 484, ancora in calo rispetto a venerdì, quando sono stati 761 e sabato 649. In totale le vittime dall’inizio della pandemia sono 64.520.

