Sono 23.225 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 20.709 di ieri e segue il numero di tamponi che salgono dai 207.143 di ieri ai 226.729 di oggi. Il tasso di positività è quindi del 10,2 per cento, in aumento rispetto al 9,9 per cento di ieri. Aumenta il numero dei decessi, che oggi sono 993 (ieri erano stati 684): si tratta del dato più alto in Italia da inizio pandemia. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano da 3.616 a 3.597. Qui trovate la nostra dashboard con tutti i dati aggiornati.

