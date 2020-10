Sono 26.831 i nuovi casi di Covid-19 comunicati oggi in Italia dal ministero della Salute. Il dato è in crescita rispetto ai 24.991 di ieri, e segue l’andamento dei tamponi che aumentano di 24mila unità passando dai 198.952 di ieri ai 201.452 di oggi. In aumento anche il numero di morti dovuti al virus: sono 217 quelli comunicati oggi, mentre ieri erano stati 205. Continuano a salire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: passano dai 1.536 di ieri ai 1.651 di oggi.

