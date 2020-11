Sono 32.961 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato è in diminuzione rispetto ai 35.098 contagi di ieri ed è in controtendenza rispetto al numero di effettuati tamponi che sale a 225.640 rispetto ai 217.758 di ieri. Significa che la percentuale di positivi, rispetto ai tamponi eseguiti, scende leggermente dal 16 di ieri al 14 per cento di oggi. Cresce il numero dei deceduti: sono 623 quelli comunicati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 580 . Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva che sfondano quota tremila passando dai 2.971 di ieri ai 3.081 odierni.

