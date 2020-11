Sono 37.809 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato è in aumento rispetto ai 34.505 contagi di ieri, ed è collegato alla crescita dei tamponi che passano dai 219mila di ieri agli oltre 234mila di oggi. Il tasso di positività, ovvero la percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti, rimane alto si attesta sul 16 per cento. Sono 446, invece, le nuove morti causate dal virus. Si tratta di un lievissimo aumento rispetto alle 445 vittime di giovedì. Continua la crescita dei malati in terapia intensiva che passano dai 2.391 di ieri ai 2.515 di oggi.

