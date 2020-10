Sono 9.338 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in diminuzione rispetto ai 11.705 casi di ieri. Ma la riduzione risente anche del numero dei tamponi, sempre inferiore la domenica: passa dai 146mila di ieri ai 98mila di oggi. Aumentano invece le morti dovute al virus: sono 73, ieri erano state 69. In crescita anche i pazienti in terapia intensiva: sono 47 in più e toccano quota 797.

