Sostegno al golpe e a Machado. I pasticci di Meloni su Trentini

C'è grande ottimismo per la liberazione di Alberto Trentini. Giovedì otto gennaio il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha infatti annunciato il rilascio di un «numero significativo» di prigionieri. Poche ore dopo sono stati liberati cinque cittadini spagnoli e due italiani, l'imprenditore Luigi Gasperin e il giornalista e politico italo-venezuelano Biagio Pilieri. Perché la stessa sorte non è ancora toccata a Trentini? Secondo autorevoli fonti italiane e venezue