Soul food di lusso: da 2 Chainz a Rick Ross, come il rap ha elevato il pollo

Profondamente radicato nella cultura afroamericana, ha conosciuto il suo exploit dopo la fine dello schiavismo. Ma veniva sempre associato agli emarginati, come cibo di rivalsa sociale. L’hip pop gli ha dato nuova vita. Il rap ha il suo cibo preferito: il pollo fritto. La ragione va ritrovata nella storia degli Stati Uniti

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del rapporto tra musica e cibo, a poche settimane da quando tutta l’Italia (tutta l’Italia) si fermerà per Sanremo. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,