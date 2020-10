Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo sul Covid-19. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante “Il Mix delle cinque” il programma radio su Radio Uno condotta da Giovanni Minoli. Il giocatore della Juventus è rientrato a Torino ieri sera dopo essere risultato positivo al virus martedì mentre era in ritiro con la sua nazionale in Portogallo per preparare la partita con la Svezia valida per la Uefa Nations League.

© Riproduzione riservata