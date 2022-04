Nella notte due giovani, di 22 e 21 anni, sono stati portati in clinica con diverse ferite da colpi d’arma da fuoco dove sono deceduti. I carabinieri indagano sulla vicenda e non è esclusa la pista della camorra.

Due giovani coinvolti in una sparatoria sono morti ad Acerra, in provincia di Napoli. Nella notte i due ragazzi feriti da colpi di arma da fuoco sono stati portati in clinica e in ospedale, dove sono deceduti.

Pasquale Di Balsamo di 21 anni e Vincenzo Tortora di 22, avevano piccoli precedenti alle spalle. Alle prime ore della notte, a distanza di un quarto d’ora l’uno dall’altro, i due feriti sono stati portati dal 118 alla clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Di Balsamo, colpito da tre spari, è deceduto in clinica a causa di una ferita al costato. Tortora, anche lui colpito più volte e con una ferita in testa, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli ma è morto in mattinata.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno iniziato a indagare sulla vicenda, al momento non sono confermati legami tra i due ragazzi né collegamenti con la criminalità organizzata. I militari stanno cercando possibili immagini nei luoghi dove i ragazzi sono stati raggiunti dagli operatori del 118 per capire la dinamica. Non si esclude, comunque, la pista della camorra.

