La polizia ha confermato che ci sarebbero cinque morti dopo una sparatori a Stade, in Bassa Sassonia. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto

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A Stade, in Bassa Sassonia, una sparatoria ha provocato diversi morti. Il tabloid Bild fa riferimento a una conferma da parte della polizia e scrive che le persone uccise dagli spari sarebbero cinque.

La sparatoria nella cittadina tedesca sarebbe avvenuta a Dankersstrasse e la polizia avrebbe già arrestato due persone, tra cui il presunto responsabile. Un portavoce ha detto all’agenzia Dpa che gli spari sono avvenuti nei pressi di un centro giovanile: nella strada c’è una casa famiglia, ma non sembra che tra le vittime ci siano anche minori. Su X le forze dell’ordine di Lüneburg hanno raccomandato di evitare la zona.

Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.

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