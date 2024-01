Un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, ha ferito accidentalmente, con un colpo d’arma da fuoco, il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove. Nella notte di Capodanno, a Rosazza in provincia di Biella, secondo la prima ricostruzione effettuata, il parlamentare del partito di Giorgia Meloni ha esploso il proiettile che ha colpito alla gamba il poliziotto di 31 anni, mentre stava mostrando l’arma di piccola dimensione. Pozzolo è titolare di una licenza e aveva quindi con sé l’arma. Le ferite subite dall’agente sono state di lieve entità. L’uomo è stato dimesso già nella giornata dell’1 gennaio.

Pozzolo si è unito in tarda serata alla festa organizzata, nella sede della proloco, dalla sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario. Inizialmente, infatti, aveva cenato in famiglia, aggiungendosi successivamente ai festeggiamenti. Che hanno rischiato di tramutarsi in tragedia.

«Non mi sono accorto di nulla. Era l’una passata, la festa era praticamente finita. Ero fuori nel piazzale e stavo caricando in macchina le prime borse con il cibo che era avanzato e diviso tra tutti. Sono rientrato per prendere altre borse, quando mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola e che una persona era rimasta ferita», ha detto a La Stampa Delmastro Delle Vedove, ricostruendo l’accaduto della notte scorsa. Il sottosegretario ha quindi atteso l’ambulanza per i soccorsi all’agente. Per fare piena chiarezza sulla vicenda, la procura di Biella ha aperto un’inchiesta.

