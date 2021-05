La nuova ordinanza, approvata oggi, entrerà in vigore a partire da domenica. Le misure restrittive sono prorogate invece per il Brasile. L'altra misura approvata dal ministro della Salute è quella di estendere i voli Covid tested anche agli aeroporti di Napoli e Venezia

Niente più quarantena per chi rientrerà in Italia dai paesi dell'Eurozona. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che allenta ulteriormente le misure vigenti per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19. Da domenica 16 maggio, dunque, tutti i viaggiatori che vogliono entrare in Italia dai paesi dell’Unione europea e dell’area Shengen, oltre che da Regno Unito e Israele, dovranno presentarsi solo con un certificato di tampone negativo. Viene superato, perciò, il vigente sistema di mini quarantena di cinque giorni. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.

Con una seconda ordinanza, si rafforzano inoltre i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma, e ampliando i paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Entrambe le ordinanze entreranno in vigore a partire dal 16 maggio.

