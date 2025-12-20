Roma

Spin Time, il laboratorio occupato che piace anche al Vaticano. E che, dopo Askatasuna, il governo vuole sgomberare

Emanuela Del Frate
20 dicembre 2025 • 07:00

Dal Leoncavallo al centro sociale torinese l’esecutivo dimostra di avere una volontà ben precisa: criminalizzare le forme di partecipazione dal basso. In cima alla lista del Viminale c’è lo stabile dell’Esquilino. Una casa per 400 persone, 5mila metri quadrati di attività sociali. E che papa Leone XIV ha accolto durante il giubileo dei Movimenti. Ma che Piantedosi vuole chiudere insieme a CasaPound

Il primo a esultare per lo sgombero dell’Askatasuna è stato il ministro dell’Interno Piantedosi, rivendicando la paternità di un’operazione che ha spezzato il percorso verso il riconoscimento del centro sociale a bene comune. «Penso che il sindaco sia stato minacciato», ha detto il deputato di Alleanza verdi sinistra, Marco Grimaldi a Domani. Di certo, come già successo a ridosso di Ferragosto con il Leoncavallo, l’esecutivo ha dimostrato di non tenere conto dei percorsi cittadini. E che in cima

Per continuare a leggere questo articolo

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021