il palazzo occupato a roma con 150 famiglie

Spin Time resiste, Gualtieri contro tutti spera nella trattativa

Emanuela Del Frate, Chiara Sgreccia
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07 agosto 2026 • 20:37Aggiornato, 12 agosto 2026 • 14:35

Investire Srg rifiuta la proposta della Giunta Capitolina che ora cerca case popolari per tutti
i 400 abitanti e non ferma il percorso di acquisizione dello stabile. «Voglio dire a Investire: nessuno vieta a un fondo di avere un cuore». La mobilitazione degli attivisti non si ferma

«Il tempo di Spin Time non è finito. Le società finanziarie che incombono sulla nostra città, non possono vincere sulla città pubblica. Investire non può essere resa immune da quella responsabilità sociale che in questa settimana tutti noi, invece, ci siamo assunti». Giovanna Cavallo ha aperto così l’assemblea pubblica convocata il 7 agosto, dopo i ringraziamenti a tutti i volontari e alle istituzioni che si sono spesi in questi otto giorni di emergenza, scattati dopo lo sgombero dello stabile i

Emanuela Del Frate, Chiara Sgreccia
Emanuela Del Frate, Chiara Sgreccia
Emanuela Del Frate, Chiara Sgreccia

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021