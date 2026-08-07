Spin Time resiste, Gualtieri contro tutti spera nella trattativa

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«Il tempo di Spin Time non è finito. Le società finanziarie che incombono sulla nostra città, non possono vincere sulla città pubblica. Investire non può essere resa immune da quella responsabilità sociale che in questa settimana tutti noi, invece, ci siamo assunti». Giovanna Cavallo ha aperto così l’assemblea pubblica convocata il 7 agosto, dopo i ringraziamenti a tutti i volontari e alle istituzioni che si sono spesi in questi otto giorni di emergenza, scattati dopo lo sgombero dello stabile i