il verbale

Equalize, il giallo sui dati rubati e la fuga di notizie. Pazzali ai pm: «Allo stadio un finanziere mi disse di stare tranquillo»

Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano
Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano
Enrica Riera
13 ottobre 2025 • 17:11

Nel corso dell’interrogatorio dello scorso 7 ottobre, l’ex presidente della Fondazione Fiera Milano ha fornito ai magistrati la sua versione dei fatti. Anche su come fosse venuto a conoscenza di presunti accertamenti a suo carico

«Gallo e Calamucci dialogano fra di loro e dicono che dal suo accertamento Sdi non risultano precedenti o indagini in corso». I pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro rievocano un vecchio ricordo all’ex presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, interrogato, come raccontato da questo giornale, lo scorso 7 ottobre, nell’ambito dell’inchiesta su Equalize, la società milanese dietro la quale si celava una presunta fabbrica di dossier. L’episodio è noto: dagli atti dell’indagi

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.