Missili, piani Nato e politica: le operazioni segrete del Gru di Putin dietro l’ultimo caso di spionaggio

La rete che per oltre 10 anni avrebbe trasmesso informazioni all’intelligence russa e i rapporti con i servizi militari di Mosca, gli stessi che lavorano per influenzare le politiche di mezza Europa. E che operano in coordinamento con il Quinto servizio dell’Fsb, che compare in operazioni speciali come accadde all’Hotel Metropol con la Lega di Salvini