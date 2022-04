In Italia sono circa 35 milioni le persone che seguono e si interessano ad almeno uno sport, mentre in 15,5 milioni lo praticano regolarmente. Il calcio è lo sport più praticato, dal 34 per cento degli over 18, e anche quello che beneficia del maggiore ammontare di contributi pubblici. La seconda disciplina più amata è il nuoto, con una penetrazione del 29 per cento.