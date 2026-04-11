L’esperienza

Uno spazio di dignità le persone invisibili, la missione di Alessia Nobile

Diana Ligorio
11 aprile 2026 • 19:42

Nel 2022 Alessia Nobile è andata in udienza da Papa Francesco: «Mi presentai come donna trans e lui mi fermò: dimmi come ti chiami, non mi serve l’etichetta, tu sei una persona». Nei colloqui Francesco l’ha invitata in qualità di assistente sociale a creare uno sportello da chiamare “Persone”

«Non ho mai deciso di lasciare Bari, la mia città. Con la mia presenza racconto una storia sulle persone transgender che restano al sud». Alessia Nobile, donna transgender e assistente sociale, ha creato nel capoluogo pugliese lo sportello sociale “Persone”, dedicato a tutte le realtà invisibili, dalle persone con dipendenze ai senza dimora, dalle persone transgender, alle sex worker, alle vittime di violenza. «È uno sportello di mutuo soccorso per la dignità e l’inclusione sociale». Si occupa d

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.