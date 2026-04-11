Uno spazio di dignità le persone invisibili, la missione di Alessia Nobile

Nel 2022 Alessia Nobile è andata in udienza da Papa Francesco: «Mi presentai come donna trans e lui mi fermò: dimmi come ti chiami, non mi serve l’etichetta, tu sei una persona». Nei colloqui Francesco l’ha invitata in qualità di assistente sociale a creare uno sportello da chiamare “Persone”

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«Non ho mai deciso di lasciare Bari, la mia città. Con la mia presenza racconto una storia sulle persone transgender che restano al sud». Alessia Nobile, donna transgender e assistente sociale, ha creato nel capoluogo pugliese lo sportello sociale “Persone”, dedicato a tutte le realtà invisibili, dalle persone con dipendenze ai senza dimora, dalle persone transgender, alle sex worker, alle vittime di violenza. «È uno sportello di mutuo soccorso per la dignità e l’inclusione sociale». Si occupa d