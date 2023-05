«Gli uteri non si affittano e i figli non si scelgono come fossero prodotti da banco», ha detto la premier mentre Bergoglio ha interpellato la politica per risolvere il problema del calo demografico. «Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno»

Un lungo applauso ha accolto ieri la premier Giorgia Meloni e papa Francesco una volta giunti sul palco dell’Auditorium della Conciliazione in occasione della terza edizione degli Stati generali della natalità. Entrambi sono intervenuti per discutere del calo demografico che affligge l’Italia dopo che per la prima volta dall’unità, il numero dei nati è sceso sotto la soglia delle 400mila unità nell’ultimo anno.

La premier contro la maternità surrogata

«Viviamo in un’epoca nella quale parlare di natalità, maternità, famiglia è sempre più difficile sembra un atto rivoluzionario», ha detto la premier Meloni. «Eravamo stati avvertiti: batterci per dimostrare che le foglie d’estate sono verdi o due più due fa quattro, bisogna avere coraggio per sostenere cose fondamentali per la nostra società», ha aggiunto prima di attaccare la maternità surrogata. «Vogliamo una nazione in cui non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita e gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotto da banco che puoi scegliere e restituire se non ti piacciono».

«Fin dal primo giorno il governo ha messo figli e genitori in cima all’agenda politica, ha fatto della natalità e della famiglia la priorità assoluta della nostra azione, perché vogliamo che l’Italia torni ad avere un futuro, a sperare e credere in un futuro migliore rispetto questo presente incerto», ha aggiunto la premier.

L’intervento di Bergoglio

Al fianco della premier Meloni ha preso parola anche papa Francesco. «Forse mai come in questo tempo, tra guerre, pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche, il futuro pare incerto», ha detto il pontefice. «E in questo contesto di incertezza e fragilità – prosegue – le giovani generazioni sperimentano più di tutti una sensazione di precarietà, per cui il domani sembra una montagna impossibile da scalare. Difficoltà a trovare un lavoro stabile, difficoltà a mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle e salari insufficienti sono problemi reali». Nel suo discorso Bergoglio interpella la politica per promuovere interventi che vadano invece a favorire la natalità.

Per il pontefice, l’indice demografico di un paese evidenza la sua qualità di benessere e felicità. «Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno».

