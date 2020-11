Mark Meadows, capo di gabinetto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è positivo al Covid-19. A confermarlo sono stati due alti funzionari all’agenzia Associated Press. Secondo il New York Times, anche il consigliere della campagna elettorale di Trump, Nick Trainer, avrebbe contratto il virus. Lo stesso presidente americano era risultato positivo al Covid-19 a inizio ottobre per poi guarire.

