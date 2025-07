La Cina ha chiuso la prima metà del 2025 con 36 lanci orbitali, mettendo in orbita oltre 150 carichi utili: un incremento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel frattempo, la stazione spaziale Tiangong ha visto due attività extraveicolari (EVA) a distanza di un mese l’una dall’altra.

Da aprile 2021, quando è stato lanciato il nucleo della stazione Spaziale Tianhe, Tiangong ha ospitato 21 passeggiate spaziali, segno di un ritmo di costruzione e mantenimento in continuo aumento.

Sicurezza lunare

Se i lavori alla stazione orbitante proseguono senza sosta, la stessa cosa sta avvenendo per l’esplorazione lunare, umana e non. Il 17 giugno al Jiuquan Satellite Launch Center è andato in scena il terzo “zero-altitude escape test” di Mengzhou, la nuova capsula per equipaggio destinata alle missioni lunari.

I cinque motori a propellente solido della torre di fuga sono stati accesi per 20 secondi, permettendo alla capsula di salire fino alla quota di sicurezza. Dopo il distacco dell’“escape tower”, si sono aperti paracadute di frenata e di riserva. L’ammaraggio, attutito da airbag, ha concluso il volo due minuti dopo l’innesco.

Questo collaudo conferma la capacità di evacuare l’equipaggio in caso di emergenza sulla rampa di lancio. Il test successivo, previsto entro fine anno, validerà l’abort in ascesa durante il picco della pressione aerodinamica (max-Q).

Razzi e missioni con equipaggio

Per le future missioni lunari la China Manned Space Agency punta a mettere “stivali sulla superficie” entro il 2030. Il razzo leggero Chang Zheng 10A, con lancio inaugurale previsto nel 2026, porterà in orbita bassa la versione LEO di Mengzhou. Il Chang Zheng 10 a tre stadi, supportato da due booster laterali, lancerà separatamente la variante lunare di Mengzhou e il lander Lanyue, apripista di un allunaggio con equipaggio entro il decennio.

Un altro tassello di notevole importanza per l’astronautica cinese riguarda lo Shijian-25, lanciato a gennaio, impegnato con lo Shijian-21 in un test di rifornimento orbitale a 36.000 km di quota. Shijian-21 è entrato in servizio il 24 ottobre 2021, portato in orbita geostazionaria da un razzo Long March-3B per testare tecnologie di mitigazione dei detriti spaziali.

Dotato di un braccio robotico e sistemi di propulsione autonoma, nell’inverno 2022 ha agganciato il corpo di spinta apogeo (apogee kick motor) lasciato in orbita durante il lancio e lo ha spostato in un’orbita “cimitero” 300 km più in alto rispetto alla quota geostazionaria, dimostrando la fattibilità del recupero e riposizionamento di satelliti inattivi.

Shijian-25, lanciato a gennaio 2025 sempre da Xichang, è un velivolo sperimentale dedicato al rifornimento orbitale. Nei test condotti a giugno ha effettuato manovre di rendez-vous con Shijian-21, avvicinandosi fino a poche decine di metri e impiegando bracci robotici per collegarsi al serbatoio del satellite “bersaglio”.

L’operazione ha incluso il trasferimento di idrazina, destinato a estendere la vita utile del veicolo oggetto di rifornimento di diversi anni, mentre due satelliti militari Usa monitoravano l’evento a 36.000 km di quota. L’esperimento dimostra la fattibilità del rifornimento e della manutenzione satellitare, aprendo la strada a servizi di estensione della vita utile e mitigazione dei detriti spaziali.

Asteroidi e Marte

Il 28 maggio è decollata la sonda Tianwen-2, diretta all’asteroide co-orbitale 469219 Kamoʻoalewa con l’obiettivo di prelevare oltre 100 g di regolite mediante sistemi innovativi “touch-and-go” e “anchor-and-attach”.

Dopo aver rilasciato la capsula di ritorno, il veicolo madre sfrutterà un gravity assist terrestre per raggiungere la cometa 311P/PANSTARRS, che studierà in orbita per almeno un anno prima del termine della missione nel 2035.

Ma negli obiettivi cinesi c’è anche Marte. La missione Tianwen-3, annunciata dalla CNSA e aperta a collaborazioni internazionali, mira a lanciare due Long March 5 nel 2028 per atterrare su Marte, raccogliere almeno 500 g di rocce e regolite – mediante trivella profonda 2 m, drone e braccio robotico – e riportarli sulla Terra entro il 2031.

Razzi commerciali riutilizzabili

Nel settore privato, start-up come Space Epoch e LandSpace stanno sperimentando prototipi VTVL a metano e ossigeno liquido. Il razzo sperimentale Yuanxingzhe-1 (diametro 4,2 m, altezza 26,8 m) ha completato con successo un test di lancio e recupero in mare a 2,5 km di altitudine, dimostrando manovre di variabile spinta, coasting, hovering e atterraggio morbido tramite airbag.

LandSpace, con il Zhuque-3, punta a un primo volo orbitale entro il 2025: un veicolo riutilizzabile 4,5 m×66 m in grado di trasportare fino a 18 satelliti e ridurre i costi del 80-90 per cento rispetto ai razzi monouso.

Queste innovazioni mirano a far decollare una nuova economia spaziale cinese, potenzialmente in grado di competere con la visione di SpaceX e di democratizzare l’accesso all’orbita. Sul corpo del veicolo spicca il logo di Taobao, che lo scorso anno ha siglato una partnership per studiare consegne punto‐punto via razzo.

LandSpace è solo una delle diverse società private che stanno entrando prepotentemente nel mercato dei razzi riutilizzabili. C’è CAS Space, che ha condotto test di accensione sul Lijian-2 sia ai livelli del mare (YF-102) sia in vuoto, preparando il volo inaugurale atteso per settembre.

C’è Space Pioneer, il cui razzo Tianlong-3 nel giugno 2024 volò inaspettatamente via dal banco di prova e si schiantò a terra in un static fire test. Dopo l’incidente, Space Pioneer ha completato nuovi collaudi di primo e secondo stadio e ultimato l’erettore di trasporto al JSLC, preparando il lancio inaugurale entro l’estate.

Ma c’è anche Galactic Energy e il Pallas-1: un veicolo parzialmente riutilizzabile capace di 8 t in LEO. Anche iSpace, dopo i test VTVL del prototipo Hyperbola-2 ha come obiettivo quello di portare Hyperbola-3 in volo entro il 2025, sfidando i ritmi di SpaceX con un mezzo suborbitale che atterra verticalmente e potrà trasportare fino a 8,5 t in orbita. E infine Orienspace con il Gravity-2, un razzo da 60 metri × 4,2 metri dotato di nove motori Yuanli-85 e booster solidi. Previsto tra il 2025 e il 2026, potrà portare 25,6 t in LEO e sarà riutilizzabile per almeno 20 cicli, mirando a costi analoghi al Falcon 9. Con un panorama che spazia dal low-orbit al deep-space, la Cina accelera l’inaugurazione di un’economia spaziale completa, capace di mixare tecnologie statali e startup private e di competere su ogni fronte della New Space economy.

Utensili di 300.000 anni fa

Una scoperta molto importante riporta l’attenzione sull’ingegno degli antichi esseri umani in Asia orientale: un team di archeologi ha rinvenuto in Cina 35 utensili in legno risalenti a circa 300.000 anni fa, tra i più antichi mai documentati nella regione.

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Science, questi reperti rappresentano una testimonianza unica della sofisticata abilità artigianale e delle capacità cognitive dei nostri antenati. Gli strumenti sono emersi dal sito di Gantangqing, nella provincia dello Yunnan, in sedimenti argillosi a bassa concentrazione di ossigeno che ne hanno eccezionalmente preservato lo stato.

Si tratta perlopiù di bastoni da scavo in pino e legni duri, uncini utilizzati per tagliare radici e piccoli strumenti appuntiti, probabilmente impiegati per estrarre tuberi, rizomi e bulbi commestibili dal terreno.

Gli utensili risalgono al Paleolitico inferiore, periodo noto anche come Età della Pietra Antica (circa 2,6 milioni – 300.000 anni fa). I manufatti in legno di quell’epoca sono estremamente rari a causa della naturale decomposizione organica e solo pochi siti nel mondo hanno restituito reperti simili. Fino a oggi, i più noti erano le lance di Schöningen in Germania, utilizzate per la caccia.

Gli strumenti di Gantangqing, invece, sono tra i primi a essere chiaramente destinati alla raccolta di piante. Analisi microscopiche hanno rivelato segni deliberati di lavorazione, come lucidature e raschiature, nonché residui vegetali e di terreno sugli utensili. Secondo i ricercatori, tutto questo indica un uso specifico e pianificato: i gruppi umani dell’epoca visitavano le rive del lago Gantangqing in momenti precisi dell’anno, portando con sé strumenti realizzati con legno accuratamente selezionato.

«Le visite al lago erano programmate e avevano lo scopo di raccogliere tuberi e altre piante sotterranee – spiegano gli autori dello studio – Questo comportamento dimostra capacità di pianificazione, conoscenze ambientali e intenzionalità nell’uso degli strumenti».

Una strategia che si distacca nettamente da quella di altri gruppi coevi in Europa, dove la caccia ai grandi mammiferi era predominante. A Gantangqing, invece, emerge un modello di sopravvivenza centrato sulle risorse vegetali. Sebbene i residui vegetali presenti sugli strumenti fossero troppo degradati per essere identificati con precisione, altri ritrovamenti nel sito indicano che la dieta degli antichi abitanti comprendeva bacche, nocciole, pinoli, kiwi e tuberi acquatici.

Per stabilire l’età degli utensili, gli scienziati hanno utilizzato due tecniche all’avanguardia: la luminescenza infrarossa stimolata (IRSL) e la risonanza di spin elettronico (ESR). Entrambe hanno fornito una datazione compresa tra 250.000 e 361.000 anni, confermando che si tratta dei più antichi strumenti in legno conosciuti in Asia orientale.

La scoperta contribuisce anche a rivedere la visione tradizionale degli ominidi dell’Asia orientale, a lungo considerati tecnologicamente “conservativi” per via dei manufatti in pietra relativamente semplici rinvenuti nella regione. Gli strumenti in legno di Gantangqing dimostrano invece una complessità tecnica e una specializzazione finora insospettata.

© Riproduzione riservata