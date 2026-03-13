Ex capo della mobile e numero tre dei servizi

Stragi di cosa Nostra. Contrada è morto con tutti i suoi segreti

Nello Trocchia
13 marzo 2026 • 19:53

Condannato per rapporti con i massantissima, la sentenza definitiva è stata revocata. La sua figura è stata tra le più controverse della storia dell’antimafia in anni di sangue e bombe

Nella Palermo dove la mafia dettava legge c’erano due poliziotti che hanno segnato la storia della squadra mobile di quella città a cavallo tra gli anni Settanta e la fine degli Ottanta. Il primo si chiamava Boris Giuliano, irreprensibile uomo dello stato, un passo avanti rispetto a tutti: ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979. Fu l’inizio dell’ascesa dei corleonesi di Totò Riina e uno dei primi delitti eccellenti. L’altro cresciuto negli stessi anni, aveva ricoperto l’incarico di capo della mobi

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.