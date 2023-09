Il presidente francese: «Il dovere di tutti noi europei è non lasciare l’Italia sola». Intanto il tema continua a dividere Lega e Forza Italia. Calderoli: «Quando c’era Salvini tutto questo non succedeva»

Continuano gli sbarchi a Lampedusa, almeno 300 persone sono arrivate nella giornata di ieri, mentre il centro di accoglienza continua a contare più presenze di quante ne possa ospitare. Il presidente della Croce rossa, Rosario Valastro, ha parlato di «incessante attività e sforzo umanitario oltre l’impossibile dell’associazione per assicurare beni di prima necessità». Così per alleggerire l’hotspot circa 2500 persone ieri hanno lasciato l’isola diretti verso Catania, Porto Empedocle e Pozzallo, nel ragusano.

A margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Napoli, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha detto che «la situazione è ancora abbastanza complicata» , aggiungendo che « la concentrazione in pochi giorni di un tale numero di arrivi ha messo a dura prova il sistema di accoglienza».

Ma non si sono fatte attendere anche le reazioni dagli stati europei.

Parigi

Dalla Francia si osserva un cambio di rotta rispetto ai giorni scorsi quando il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, aveva espresso l’intenzione di sigillare il confine tra Mentone e Ventimiglia e supportato la scelta tedesca di interrompere temporaneamente il meccanismo di solidarietà per i richiedenti asilo che provengono dall’Italia.

In una telefonata tra Darmanin e il suo omologo italiano, Matteo Piantedosi, i ministri – dice il Viminale – «hanno concordato sulla necessità di una cooperazione operativa con i paesi di origine che possa incidere efficacemente sul blocco delle partenze, per evitare che il problema si ripercuota anche sui movimenti secondari». Darmanin ha poi aggiunto che «la soluzione verrà trovata insieme all’Unione europea».

Anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha precisato che la Francia «ha un dovere di solidarietà europea e che le decisioni verranno prese assieme all’Italia». «Il dovere di tutti noi europei è non lasciare l’Italia sola dinanzi a quello che sta vivendo» ha aggiunto.

Berlino

Dal ministero degli Interni tedesco invece il messaggio è lo stesso di qualche giorno fa. Uno dei portavoce in conferenza stampa a Berlino ha detto di «guardare con preoccupazione a quanto sta accadendo a Lampedusa» e ha confermato lo stop all’accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dal nostro paese finché Roma non tornerà a rispettare le regole di Dublino.

Il portavoce del governo, Steffen Hebestreit, ha sottolineato che la Germania resta comunque «un paese solidale» ma che «l’80 per cento dei profughi che arrivano in Germania non sono stati precedentemente controllati dagli altri paesi di provenienza». Per evitare uno scontro frontale troppo duro ha però aggiunto che «con gli amici di Roma, si troverà il modo per riprendere lo scambio che terrà conto del meccanismo di solidarietà e della Convenzione di Dublino».

Dopo gli ultimi accadimenti il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che appena tornato dal suo viaggio negli Stati Uniti si recherà a Parigi e Berlino.

Nel frattempo anche l’Austria ha annunciato che «in considerazione del consistente aumento degli arrivi dei rifugiati a Lampedusa, intensificherà i controlli al Brennero».

L’Unione europea

Sull’isola ieri è arrivata anche una delegazione dell’Unione europea per osservare da vicino la situazione e decidere il da farsi. Dalla Commissione fanno sapere che nella stessa giornata ha avuto luogo una riunione del Meccanismo volontario di solidarietà (Vsm) sulla migrazione. L’incontro tecnico era in realtà già stato programmato prima dell’aggravarsi della situazione a Lampedusa.

Fratture nella maggioranza

Dopo gli attacchi del vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, alla fallimentare strategia anti-immigrazione di Meloni, il viceministro degli Esteri nonché esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, ha risposto «Se c’è un’idea risolutiva del problema e Crippa la declina in maniera giuridica è il benvenuto e può proporla in Consiglio dei ministri».

Ma le critiche al governo non sono finite qui. Il ministro per gli Affari regionali leghista Roberto Calderoli – oltre a sostenere l’esistenza di una «regia» dietro gli arrivi per l’elevato numero di sbarchi e la chiusura contestuale delle frontiere degli stati confinanti – ha rincarato la dose affermando che: «Quando Matteo Salvini era ministro degli Interni tutto ciò non si verificava, per cui a buon intenditor poche parole. Pensiamoci bene, prima che possa accadere veramente una catastrofe in termini di ordine pubblico e sicurezza».

