«Sul volto di Mansouri lesioni e contusioni». Il medico legale: «Così il suo corpo ha parlato»

Parla il medico legale Michelangelo Bruno Casali. «Potrebbero essere segni di caduta, ma non è esclusa alcuna ipotesi». Ecco cosa è emerso dopo gli esami autoptici sulla vittima dell’agente Carmelo Cinturrino. «Nessun colpo di rimbalzo, ma diretto». Si attendono i risultati dei prelievi

true false

Il corpo di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso dal colpo di pistola esploso dal poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario, ha parlato. E l’ha fatto nel caso dell’esame autoptico del medico legale Michelangelo Bruno Casali, consulente di parte degli avvocati della famiglia della vittima Debora Piazza e Marco Romagnoli. Dalla ricostruzione dell’esperto sono emersi diversi elementi che messi insieme, anche ai risultati degli analisi richieste e di cui si attendono i risultat