In Rai a caccia di un nome per la conduzione

Sulla bomba a Ranucci la procura tira dritto. Lavitola rischia grosso

Nello Trocchia
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22 luglio 2026 • 07:00

Il cerchio si stringe attorno al pluripregiudicato. Il movente più probabile resta il sogno di lanciare l’amico nell’agone politico. Intanto Rossi immagina un cambio alla guida di Report

Gli sviluppi dell’inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci camminano di pari passo con la frettolosa ricerca dei vertici Rai, Giampaloso Rossi e Paolo Corsini in testa, di un sostituto per la conduzione. La vittima dell’ordigno resta il popolare volto della trasmissione televisiva, ma la destra che governa il servizio pubblico approfitta dell’amicizia fraterna con il presunto mandante dell’agguato, Valter Lavitola, “scatola nera” di alcuni degli intrighi politici del

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.