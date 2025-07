«Quando ormai sembrava regnare a livello locale la più completa indifferenza sulle sorti dell’ex Ilva e sul destino di una intera città, quel seme di lotta per la giustizia climatica che abbiamo seminato già nel 2008 è germogliato inaspettatamente. Questa energia sprigionata dal basso sta facendo da spalla a un’amministrazione che governa la città soltanto da qualche giorno. In ogni epopea c’è un cavallo di Troia che irrompe sulla scena e scombina le carte».

Francesca Razzato ha 35 anni, vive a Taranto, è un’archeologa, ma anche un’attivista, ed è tra le migliaia di persone che negli ultimi venti giorni hanno preso parte ai presidi di protesta nel centro della città organizzati dall’associazione “Giustizia per Taranto” e dalla vasta e frastagliata galassia dell’associazionismo ambientalista locale.

Una delle agorà pubbliche di questi giorni a Taranto (Credits: Associazione Giustizia per Taranto)

Sul modello delle agorà greche, donne e uomini di diverse generazioni, dai 20 ai 70 anni, sono scese in piazza, hanno preso a turno la parola, sfidando tensioni, punti di vista differenti e l’aria irrespirabile del caldo di scirocco, per fare pressione pubblica sugli enti locali: Comune, provincia di Taranto, e regione Puglia, affinché non firmino l’accordo di programma proposto dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso.

Quale transizione

Nella bozza dell’accordo di programma, che Domani ha visionato, il governo prevede che la completa decarbonizzazione degli impianti verrà realizzata nell’arco temporale di dodici anni. Nelle more della graduale sostituzione degli attuali altiforni con unità produttive a basse emissioni, tuttavia, la produzione di acciaio resterà costante a 6 milioni di tonnellate all’anno e si prevede la collocazione a Taranto di una unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione per alimentarli.

È questa la scintilla che ha fatto esplodere le proteste degli ultimi giorni, con il governo che ha soffiato sul fuoco rilasciando il 17 luglio scorso l’Autorizzazione integrata ambientale, nonostante il parere negativo di tutti gli enti locali coinvolti.

«Alla base del diniego ci sono i dati sulla salute degli abitanti e alcune carenze del Parere istruttorio conclusivo (Pic) , che prevede che la valutazione preventiva dell'impatto sanitario sia fatta dopo il rilascio dell'Aia e non comprende i lavoratori Ilva, una platea poco indagata dall'epidemiologia», spiega a Domani Fulvia Gravame, assessora comunale all’Ambiente nominata in quota Verdi.

«Come amministrazione abbiamo assunto una posizione chiara sul fatto che la tutela della salute è una priorità e che il ciclo continuo basato sul carbone deve cessare, anche perché abbiamo scoperto che la provincia di Taranto ha la percentuale più alta in Italia di casi di malattie oncologiche professionali riconosciute dall'Inail», aggiunge l’assessora.

«Siamo nettamente contrari al rigassificatore e convinti che l'accordo di programma debba servire a Taranto e ai lavoratori. Altrimenti diventa una pastoia e la riedizione di scelte del passato. Questo territorio deve uscire dall'emergenza ambientale e guardare al futuro tanto più che ci sono ingenti risorse già assegnate per la transizione giusta», conclude Gravame.

«Stato di emergenza democratica»

Intanto per oggi, 28 luglio, è previsto un incontro tra le associazioni ambientaliste e il sindaco Piero Bitetti, mentre per mercoledì 30 un consiglio comunale monotematico deciderà sull’accordo di programma.

Nel frattempo, in città si respira un clima incandescente: gli appuntamenti di piazza si susseguono di giorno in giorno, tanto che i comitati raggruppati in assemblea permanente hanno presentato una dichiarazione di “stato di emergenza democratica, sanitaria e ambientale”, chiedendo l’attivazione di un’indagine internazionale indipendente sulle condizioni sanitarie e ambientali di Taranto e sul rispetto dei diritti umani fondamentali nel contesto industriale locale.

Mentre le associazioni si dichiarano pronte ad atti di disobbedienza civile e al monitoraggio delle condizioni di lavoro all’interno degli stabilimenti, i convitati di pietra, nella protesta di Taranto, stavolta, sembrano la maggior parte degli operai.

Eppure, il nuovo piano del governo sull’ex Ilva scontenta tutti, anche i sindacati. Rocco Palombella, tarantino e segretario generale dei metalmeccanici della Uil, dice che «se non si pongono le condizioni concrete e condivise per il rilancio, si rischia una fermata definitiva». Poi avverte: «Il futuro ambientale, occupazionale e produttivo riguarda tutti, non accetteremo soluzioni che non prevedano la piena tutela occupazionale e l’avvio rapido di una vera decarbonizzazione».

«L’Aia rilasciata dal governo è una sorta di patente per uccidere attraverso impianti pericolosi, obsoleti e inquinanti e con una produzione annua che studi scientifici certificano incompatibile con un rischio accettabile per la salute», riflette Luca Contrario, consigliere comunale del Partito democratico, maggioranza al Comune. E aggiunge: «Il governo si dimostra sprezzante della vita e della salute della nostra comunità che, però, finalmente si presenta compatta e non più disposta a subire passivamente la violenza e i ricatti».

