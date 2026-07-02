Quanto è letale il taser? L’indagine di Genova e il destino di un’arma

«La stessa azienda produttrice Axon ha progressivamente modificato il proprio approccio comunicativo in tema di sicurezza», è scritto nel report dell’associazione di avvocati StraLi. Intanto il 6 luglio ci sarà l’incidente probatorio a Genova per il caso del ragazzo morto dopo un intervento dei carabinieri
Il taser non è un’arma priva di conseguenze. Un nuovo report dell’associazione di avvocati StraLi lo raffigura come uno strumento che entra in modo critico nella cronaca degli ultimi anni, soprattutto nei casi di persone fermate da militari o polizia in stato di agitazione, fragilità fisica o alterazione. «A riguardo, è di rilievo osservare come, nel corso degli anni, la stessa azienda produttrice Axon abbia progressivamente modificato il proprio approccio comunicativo in tema di sicurezza» si l