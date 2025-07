Il produttore cinematografico Andrea Iervolino, insieme ad altre tre persone, è indagato dalla procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sul tax credit. Gli si contestano reati tributari – come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’indebita compensazione – e anche la truffa aggravata.

Questa mattina gli uomini del nucleo della polizia economico finanziaria della Guardia di finanza hanno realizzato perquisizioni e sequestri presso le abitazioni degli indagati e, ancora, nelle sede legali delle rispettive società: dalla Sipario movies spa, passando per l’Arte video srl, fino alla Tatau spa.

Gli inquirenti, più in particolare, hanno acquisito materiale, tra documenti e atti, per verificare il presunto abuso nella percezione di fondi pubblici. L’inchiesta della procura capitolina, coordinata dal pm Antonio Di Maio, è partita da una segnalazione del ministero della Cultura.

Oltre a Iervolino, sono indagati Maria Ruggiero, Giorgio Paglioni e Giuseppe Tissino.

«Il fumus commissi delicti, rispetto ai reati per cui si procede, emerge documentalmente dalle relazioni "fiscali" e commerciali esistenti tra le società sopra indicate e specificate», si legge nelle cinque pagine di decreto di perquisizione. Da qui la necessità dell’attività dei finanzieri.

«Vi è fondato motivo di ritenere che presso gli immobili in uso agli indagati e presso le sedi delle società ad essi riconducibili, ovvero memorizzate in personal computer sia in stazione fissa che portatili notebook, netbook, hard-disk di qualsiasi formato, pendrive, supporti magnetici, ottici e video possano rinvenirsi documenti, tracce o cose pertinente ai reati per i quali si procede, nonché documentazione (...) necessaria ad acclarare la responsabilità degli indagati».

