Tensioni tra Cei e Santa sede, per Leone XIV gli abusi sono già un dossier delicato

La Conferenza episcopale italiana ha replicato stizzita alla pubblicazione del secondo rapporto della Commissione per la tutela dei minori che denunciava le «resistenze» italiane. La questione resta è ovviamente cruciale per la credibilità della chiesa cattolica

true false

Resta stretto e difficile da sciogliere il nodo degli abusi nella chiesa cattolica. Oltre a interi continenti come l’Africa e l’Asia, tra i paesi più sviluppati il problema riguarda in particolare l’Italia, dove i vescovi rimangono restii ad affrontarlo davvero. A confermarlo è il secondo rapporto annuale sulle politiche e le procedure di tutela nella chiesa. Appena pubblicato dall’organismo della Santa sede che dal 2014 si occupa della questione, la pontificia Commissione per la tutela dei mino