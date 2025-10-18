le «resistenze» della chiesa italiana

Tensioni tra Cei e Santa sede, per Leone XIV gli abusi sono già un dossier delicato

Giovanni Maria Vianstorico
18 ottobre 2025 • 19:19

La Conferenza episcopale italiana ha replicato stizzita alla pubblicazione del secondo rapporto della Commissione per la tutela dei minori che denunciava le «resistenze» italiane. La questione resta è ovviamente cruciale per la credibilità della chiesa cattolica

Resta stretto e difficile da sciogliere il nodo degli abusi nella chiesa cattolica. Oltre a interi continenti come l’Africa e l’Asia, tra i paesi più sviluppati il problema riguarda in particolare l’Italia, dove i vescovi rimangono restii ad affrontarlo davvero. A confermarlo è il secondo rapporto annuale sulle politiche e le procedure di tutela nella chiesa. Appena pubblicato dall’organismo della Santa sede che dal 2014 si occupa della questione, la pontificia Commissione per la tutela dei mino

