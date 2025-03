Uno sciame sismico di sei scosse ha colpito i comuni a ridosso del capoluogo. I Vigili del fuoco sono intervenuti in più occasioni. A Pozzuoli hanno estratto viva una donna rimasta ferita dopo il crollo di un controsoffitto. Notte di paura: la gente ha dormito per strada

Torna la paura nei Campi Flegrei dove nella notte tra il 12 e il 13 marzo, all’1.25, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.4. Alla prima scossa ne è seguita un'altra a distanza di un quarto d'ora di magnitudo 1.6, sempre con epicentro l'area dei Campi Flegrei. E poi ancora una di magnitudo 1.1 all'1.47. In totale è stato registrato uno sciame sismico di sei scosse.

Il terremoto è stato avvertito in diverse aree della Campania e ha colpito principalmente le città di Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta. I sindaci dei tre comuni hanno per ora ordinato la chiusura delle scuole. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in più occasioni, a seguito di crolli di solai e strutture, ma al momento non si registrano vittime. A Pozzuoli i Vigili del fuoco hanno estratto viva una donna ferita dopo che è crollato il controsoffitto di un’abitazione.

La scossa registrata ha raggiunto per intensità quella registrata il 20 maggio del 2024, considerata la più forte degli ultimi 40 anni nell'area flegrea.

«Dall'Osservatorio Vesuviano mi hanno riferito di accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della violenza della scossa di stanotte», ha spiegato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. «È stata una scossa lunga e forte – ha scritto invece sui suoi canali social Josi Gerardo Della Ragione, primo cittadino di Bacoli – mi state contattando in molti. Ho immediatamente convocato il centro operativo comunale. Siamo già sul territorio per verificare i danni. È partita la squadra tecnica per la verifica degli istituti scolastici di Bacoli - spiega – sono in costante contatto con la protezione civile nazionale, la prefettura di Napoli e l'Osservatorio vesuviano. Saremo operativi tutta la notte. Siamo al vostro fianco, sempre. Forza».

Intorno alle 2 di notte il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo la prima scossa di terremoto ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. Tutti i responsabili dell'emergenza stanno ora facendo in prefettura un punto di situazione, ha partecipato anche il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi.

La protezione civile della Campania ha attivato la sala operativa al Centro Direzionale di Napoli e ha inviato personale nelle aree colpite per verificare i danni. Sono state allestite due aree accoglienza per le persone che hanno dormito in strada o in macchina per la paura di tornare nelle proprie case.

Le possibili cause

Lo sciame sismico sarebbe legato al ritmo più rapido con il quale il suolo si sta sollevando. «Recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da 1 a 3 centimetri al mese», ha detto all'Ansa Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I terremoti nei Campi Flegrei sono collegati al ritmo del sollevamento del suolo e alle variazioni della velocità con cui questo avviene.

«Quanto è avvenuto la notte scorsa non è inaspettato, anche se non è possibile stabilire quando arriverà un terremoto né quale intensità avrà», ha detto Bianco. «È in corso un'ulteriore intensificazione della crisi bradisismica rispetto al 2023», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata