Una forte scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.1 e 4.6, è stata avvertita nella zona di Catania intorno alle 7.05 di questa mattina, secondo quanto riporta l'Ingv. Il sisma è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano. L’epicentro del terremoto è stato individuato a tre chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, a una profondità di quattro chilometri, e che la magnitudo rilevata è di 4.5.

A seguire la terra ha continuato a tremare con una seconda scossa, di magnitudo 2.7. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania al momento non ha ricevuto richieste di intervento o segnalazioni di danni a persone o cose. Per il momento, quindi, non si registrano danni. Il sindaco Enrico Tarantino ha fatto sapere però, che le scuole rimarranno chiuse in via precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia. «Capisco che ci saranno disagi per i genitori, ma la sicurezza è al primo posto», ha detto il sindaco

