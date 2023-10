Una scossa di terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei alle ore 12.36 di oggi. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato distintamente avvertito a Napoli. La popolazione, in alcuni quartieri, è scesa in strada allarmata, anche perché lo sciame sismico sta proseguendo in maniera preoccupante. Solo per qualche giorno non ci sono stati terremoti superiori a 3 grandi.

Al momento non sono comunque segnalati danni a persone o cose. L’Ingv ha individuato l’epicentro, ancora una volta ai Campi Flegrei, con un evento registrato a una profondità di 2 km. La località più vicina all’epicentro è Pozzuoli, a soli 5 chilometri. Si tratta dell’ennesimo episodio legati all’attività bradisismica.

La situazione preoccupa ancora i residenti delle aree più interessate dalla serie di scosse delle ultime settimane. Il governo ha varato un apposito decreto stanziando oltre 50 milioni di euro per finanziare gli interventi necessari a fronteggiare una futura emergenza, ma anche per prevedere piani di comunicazione alla popolazione. Il provvedimento deve comunque iniziare l’iter in parlamento.

