Tre manager di Tod's spa, l’azienda di Diego Della Valle, sono indagati a Milano per caporalato. Si tratta di Simone Bernardini, Mirko Bartoloni e Vittorio Mascioni. Anche la società è indagata per lo stesso reato in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

L’inchiesta della procura meneghina era partita nei mesi scorsi, quando il pm Paolo Storari aveva chiesto l'amministrazione giudiziaria per il colosso della moda per omessi controlli nella catena dei subappalti della produzione in opifici cinesi.

Ora il pubblico ministero, come risulta da una richiesta di 144 pagine al gip Domenico Santoro di interdittiva per Tod's dal pubblicizzare i propri prodotti per sei mesi, avrebbe dunque individuato non più solo responsabilità omissive dei  ma anche ipotesi dolose.
In particolare, i manager della società di Diego Della Valle, come si legge negli atti delle indagini del Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri, non avrebbero tenuto «minimamente conto dei risultati di alcune ispezioni negli opifici cinesi e di audit su quei fornitori che davano atto di numerosi indici di sfruttamento dei lavoratori, per quanto riguardava gli orari di lavoro, le paghe, le norme di sicurezza e le condizioni alloggiative degradanti». 

«Il nostro è un gruppo rispettato nel mondo, facciamo dei valori etici una bandiera. Non siamo quelle porcheriole. Il pm Paolo Storari venga a vedere le nostre aziende», aveva detto il patron di Tod’s Della Valle, a ottobre scorso, dopo la richiesta di commissariamento della procura di Milano. 

L’udienza sull’interdittiva è fissata al 3 dicembre. La Cassazione, invece, dopo l’udienza di ieri, dovrà decidere se il procedimento di prevenzione – quello legato alla richiesta di amministrazione giudiziaria –  può rimanere a Milano o deve essere trasferito ad Ancona.

