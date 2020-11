I carabinieri del Noe di Torino hanno sequestrato una struttura illecitamente adibita a discarica. L’area, composta da un piazzale di 350 metri quadrati e da un capannone di mille metri quadrati, era la sede di una ditta di commercio online di prodotti alimentari, tuttavia autorizzata, fino al settembre dello scorso anno, in via semplificata alla gestione di diverse tipologie di rifiuti.

Infatti, al loro ingresso, i carabinieri del NOE di Torino e i militari della stazione dei carabinieri di Volpiano hanno trovato una notevole quantità di rifiuti accatastati in modo eterogeneo senza che venisse osservata alcuna regola per lo stoccaggio. Sono così state rinvenute circa 1.300 tonnellate di rifiuti anche pericolosi come neon, batterie e circuiti per apparecchiature elettroniche, accumulatori, toner esausti per stampanti, pannelli fotovoltaici e monitor per pc, estintori e bombole per sostanze gassose, oltre che decine di big bags contenenti Cd e parti plastiche di apparati bancomat e elettrodomestici. Sono in corso attività di indagine per stabilire la provenienza delle diverse tipologie dei rifiuti ed individuare i vari attori dell’attività illecita.

Nei giorni scorsi, i carabinieri avevano già sequestrato un altro capannone a Moncalieri, alle porte di Torino, per motivazioni simili.

