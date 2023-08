Cinque operai sono stati travolti da una motrice alla stazione di Brandizzo, sulla linea Torino-Milano. Il treno, che non aveva passeggeri a bordo, viaggiava a 160 km/h. Il sindaco: «Potrebbe esserci stato un errore di comunicazione». La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta

Cinque operai sono stati travolti e uccisi poco prima di mezzanotte in un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Brandizzo, alle porte di Torino. Si tratta di addetti alla manutenzione ferroviaria che stavano sostituendo alcune rotaie e sono stati investiti da una motrice addetta alla movimentazione dei vagoni. Altri due operai, che lavoravano poco distante, sono riusciti a evitare l’impatto e a mettersi in salvo senza riportare ferite. Tra loro ci sarebbe il caposquadra.

L’incidente

Le cinque vittime – Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorbillo, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa – avevano un’età compresa tra i 22 e i 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, gli operai sarebbero stati trascinati per centinaia di metri. Sul luogo dell’incidente è arrivato il pubblico ministero di Ivrea Giulia Nicodemi, che ha seguito i rilievi della Polfer. Al momento la circolazione ferroviaria è sospesa.

Il treno, composto dalla motrice e da undici vagoni, era diretto a Torino e viaggiava a 160 km orari. Gli operai – si legge in una nota di Rete ferroviaria italiana – erano addetti di «una ditta appaltatrice esterna, la Sigifer di Borgo Vercelli, e sono stati investiti da un treno non in servizio commerciale. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti e di Rfi, che porge il proprio cordoglio ai familiari delle vittime».

