L’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Due sono le categorie in concorso: video inchiesta e radio –podcast d’inchiesta

C’è tempo fino alla mezzanotte di domenica 26 gennaio 2025 per l’invio delle candidature per la quattordicesima edizione del premio Roberto Morrione. L’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e per la seconda edizione del premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare.

Il 21 febbraio scadranno invece le candidature per il bando della seconda PRM Academy, la scuola di formazione partita per la prima volta nel 2024. Ci si può candidare a entrambi i bandi, rispettando sempre le scadenze previste.

Il premio

Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche.

I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti.

Due sono le categorie in concorso: video inchiesta e radio –podcast d’inchiesta.

La giuria, presieduta da Giuseppe Giulietti, selezionerà quattro progetti: tre per la categoria video inchiesta e uno per quella radio-podcast d’inchiesta. A ciascuno dei progetti finalisti verrà assegnato un contributo di 5.000 euro per lo sviluppo e produzione dell’inchiesta.

Le quattro inchieste finaliste concorreranno ad un premio finale di 2.000 euro.

Il premio offrirà inoltre l’opportunità della diffusione su Rainews24, Radio Rai e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.

Nei mesi di produzione gli autori verranno affiancati da una squadra di tutor composta da un tutor giornalistico, un tutor tecnico audio video, un tutor legale e un tutor musicale.

Il Premio Roberto Morrione si caratterizza per la sua formula originale che rappresenta un’occasione unica nel nostro Paese per i giovani che vogliono realizzare un’inchiesta giornalistica. Nel corso degli anni il Premio ha già supportato la realizzazione di 52 inchieste, coinvolgendo 115 finalisti.

Gli altri premi

Dall’anno scorso, nell’ambito del Premio Morrione èistituito il Premio Riccardo Laganà – Biodiversity Sustaianability e Animal Welfare.

Tra i progetti candidati al Premio Morrione, un’apposita giuria, presieduta da Sabrina Giannini, sceglierà il progetto vincitore della seconda edizione del Premio Riccardo Laganà, seleziato tra i progetti d’inchiesta a tema ambientale e animalista. Anche il progetto vincitore del Premio Laganà, video o radio-podcast, riceverà tutoraggio giornalistico, tecnico e legale insieme al contributo di 5.000 euro.

Durante le giornate finali di premiazione, inoltre, verrà assegnato il premio Libera giovani all’inchiesta più votata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole della rete di Libera Piemonte.

© Riproduzione riservata