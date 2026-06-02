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Tra guerre e clima: la sanità piegata a logiche militari

Federica Pennelli
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02 giugno 2026 • 07:00

Secondo l’Oms i conflitti armati colpiscono sempre più direttamente infrastrutture sanitarie, personale medico e accesso ai farmaci, aggravando epidemie, fame e mortalità. La salute viene così integrata dentro le strategie europee di sicurezza, resilienza industriale e autonomia produttiva, tra scorte strategiche, controllo delle filiere e capacità di risposta alle emergenze

Dentro l’Europa della crisi permanente, tra guerre e instabilità geopolitiche, la salute globale sta diventando un’infrastruttura strategica. Dai conflitti alle pandemie, passando per politiche migratorie e climatiche, entra sempre più dentro le logiche della sicurezza e della gestione delle crisi. Secondo l’Oms i conflitti armati colpiscono sempre più direttamente infrastrutture sanitarie, personale medico e accesso ai farmaci, aggravando epidemie, fame e mortalità. Lo abbiamo visto con il geno

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Federica Pennelli
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Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood