Tra guerre e clima: la sanità piegata a logiche militari

Secondo l’Oms i conflitti armati colpiscono sempre più direttamente infrastrutture sanitarie, personale medico e accesso ai farmaci, aggravando epidemie, fame e mortalità. La salute viene così integrata dentro le strategie europee di sicurezza, resilienza industriale e autonomia produttiva, tra scorte strategiche, controllo delle filiere e capacità di risposta alle emergenze

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Dentro l’Europa della crisi permanente, tra guerre e instabilità geopolitiche, la salute globale sta diventando un’infrastruttura strategica. Dai conflitti alle pandemie, passando per politiche migratorie e climatiche, entra sempre più dentro le logiche della sicurezza e della gestione delle crisi. Secondo l’Oms i conflitti armati colpiscono sempre più direttamente infrastrutture sanitarie, personale medico e accesso ai farmaci, aggravando epidemie, fame e mortalità. Lo abbiamo visto con il geno