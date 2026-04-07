la giornalista è portavoce di “domus europa”, diretta dal meloniano scurria

Tra Temptation e selfie falsi: Claudia Conte e la onlus del meloniano

enrica riera e nello trocchia
07 aprile 2026 • 20:38Aggiornato, 07 aprile 2026 • 21:00

Dopo i dubbi sul cv, quelli sui social: ecco i fotomontaggi con papa Francesco e Berlusconi. La partecipazione alle audizioni del reality show dove i concorrenti tradiscono i partner

Dal villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna, passando per i corridoi dell’università Luiss a Roma, fino ai palazzi vaticani. Claudia Conte, la donna che ha rivelato la sua relazione col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, voleva andare dappertutto. Ma si è dovuta accontentare delle visite al Viminale. Risulta a Domani che la giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine da settembre 2023, ha partecipato anche alle audizioni del programma della rete Mediaset Temptation Island insieme all’ex

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