Centinaia di persone sono state salvate nella notte da un traghetto di linea che a preso fuoco a largo di Brindisi. La nave Euroferry Olympia, battente bandiera italiana e partita dal porto greco di Igoumenitsa, aveva a bordo 290 persone, 239 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio, la maggior parte delle quali si trova al momento a Corfù, dove è stata trasportata dalla guardia costiera greca. Al momento non ci sono notizie di morti.

Secondo il quotidiano greco To Vima, in base al primo conteggio approssimativo ci sarebbero circa dieci persone nell’elenco passeggeri della nave che non sono state identificate e due persone sarebbero rimaste intrappolate nei garage. È in corso un’operazione per condurre le due persone, in contatto con i soccorritori, in un luogo sicuro e permettere all’elicottero di prelevarle. Non è ancora stato fatto un conteggio ufficiale.

L’incidente

Non sono chiare le cause dell’incendio, che si è sviluppato a partire dal ponte numero 3 della nave intorno alle 4 di mattina, quando l’imbarcazione si trovava a nord-est dell’isola di Ereikousa, nei pressi di Corfù. Sulla nave sono presenti anche 25 auto e 153 camion.

I soccorsi

Ai soccorsi hanno partecipato quattro motovedette della guardia costiera greca e una della guardia di finanza italiana, due imbarcazioni private, un elicottero della Marina militare, due elicotteri dell’Aeronautica militare, oltre a due rimorchiatori e un battello dei Vigili del fuoco.

La guardia costiera ha individuato quattro punti di conteggio delle persone dove si procederà con l’identificazione per capire se ci sono eventuali dispersi. Il vicecapo di stato maggiore di Corfù, Costas Beretoulis, ha dichiarato che non sono ancora riusciti a identificare tutti i passeggeri, «tra due ore sapremo se ci sono persone scomparse», ha detto.

Una persona di 42 anni sarebbe stata portata in ospedale a Corfù per problemi respiratori.

i complimenti di mattarella

Questa mattina quando la dinamica dei fatti era ancora poco chiara, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, per complimentarsi per il salvataggio dei passeggeri della nave, operato dalla motovedetta “Monte Sperone”, ed esprimere riconoscenza all’equipaggio.

