«Quant’è bello quando brucia Tel Aviv», hanno scritto in una storia su Instagram – poi cancellata – gli studenti della Kurva Manzoni Fantifa, un gruppo che sostiene la squadra di calcetto del liceo classico Manzoni di Milano. Nella storia comparivano alcuni palestinesi esultanti in seguito all’attacco a Israele.

Il gruppo studentesco del Manzoni non sarebbe però l’unico a essersi esposto a favore di Hamas sui social. Un collettivo dell’istituto Severi Correnti di via Alcuino ha pubblicato nelle storie Instagram un immagine con la didascalia «Palestina. I combattenti della resistenza palestinese prendono il controllo di un veicolo militare israeliano e tornano a Gaza». E, secondo Il giorno, fatti simili sarebbero avvenuti anche in alcuni collettivi del liceo Setti Carraro Dalla Chiesa di via Passione. Il collettivo A112 del Setti Carraro avrebbe condiviso una foto del gruppo dei giovani palestinesi con scritto «La Palestina vive! La resistenza vive!».

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, mentre era in visita alla scuola della comunità ebraica di via Sally Mayer di Milano, ha detto che farà partire delle ispezioni nelle scuole coinvolte. «L’azione di Hamas è infame, queste persone devono essere perseguite dalla procura della Repubblica e spero finiscano in prigione. Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perché ebrei, deve essere perseguito dalle leggi penali. Sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma».

Anche a Torino ci sono state polemiche. Nella notte sono comparse scritte che inneggiavano le azioni di Hamas, augurando la morte a Israele sui muri del quartiere Aurora attribuite dai giornali torinesi ai collettivi anarchici.

© Riproduzione riservata