L’ingresso delle storiche realtà guidate da Carmine De Martino, Riccardo Celesia e Andrea Lorenzi rafforza il patrimonio di esperienze, valori e tradizioni custodito dall’Associazione presieduta da Ugo Cilento

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Tre nuove eccellenze entrano a far parte dell’associazione Aziende storiche familiari Italiane I Centenari, la più autorevole comunità italiana delle imprese storiche familiari: Bagni Tiberio Capri dal 1926, rappresentata da Carmine De Martino, Antica Farmacia Celesia Oleggio dal 1546, guidata da Riccardo Celesia, e Coltelleria Lorenzi Milano dal 1919, rappresentata da Andrea Lorenzi.

L’ingresso delle tre realtà testimonia ancora una volta la capacità dell’associazione di riunire e valorizzare aziende che, attraverso generazioni, hanno saputo preservare identità, reputazione e qualità, contribuendo alla costruzione di quel patrimonio culturale e imprenditoriale che rappresenta una delle più autentiche ricchezze del paese.

Fondata nel 1926, Bagni Tiberio Capri rappresenta una delle realtà più emblematiche dell’isola. Da un secolo la famiglia De Martino custodisce un luogo profondamente legato alla storia e all’immaginario internazionale di Capri, contribuendo a tramandare quella cultura dell’accoglienza, dell’eleganza e della bellezza mediterranea che ha reso l’isola celebre nel mondo. Un’attività che continua a rappresentare un punto di riferimento per residenti e visitatori, mantenendo vivo il legame con una delle stagioni più affascinanti della storia caprese.

Ancora più antiche sono le radici dell’Antica Farmacia Celesia Oleggio, le cui origini risalgono al 1546. Da quasi cinque secoli la famiglia Celesia porta avanti una tradizione fondata sulla competenza professionale, sul servizio alla comunità e sulla trasmissione di conoscenze e valori da una generazione all’altra.

Tra i nuovi ingressi figura anche la Coltelleria Lorenzi Milano, storica impresa familiare rappresentata da Andrea Lorenzi. Fondata nel 1919 da Olimpio Lorenzi, l’azienda nasce dall’antica tradizione della coltelleria e dell’affilatura, affermandosi nel tempo come punto di riferimento per la qualità dei propri prodotti e per la cura artigianale che da oltre un secolo ne contraddistingue l’attività.

L’accoglienza

«Accogliere Bagni Tiberio Capri, Antica Farmacia Celesia Oleggio e Coltelleria Lorenzi Milano significa arricchire ulteriormente il patrimonio umano, culturale e imprenditoriale rappresentato dalla nostra Associazione», dichiara Ugo Cilento, presidente dell’associazione Aziende storiche familiari italiane I Centenari. «Le loro storie dimostrano come la continuità familiare, la qualità del lavoro e la capacità di guardare al futuro costituiscano ancora oggi valori fondamentali per la crescita delle imprese».

«Ogni nuovo ingresso rappresenta un importante momento di crescita per la nostra comunità», afferma Biagio Orlando, direttore dell’associazione. «Bagni Tiberio Capri, Antica Farmacia Celesia Oleggio e Coltelleria Lorenzi Milano sono esempi virtuosi di imprese che hanno attraversato il tempo senza perdere la propria identità».

Per entrare a far parte dell’associazione Aziende storiche familiari italiane I Centenari non è sufficiente aver superato il traguardo dei cento anni di attività. Le imprese aderenti devono dimostrare continuità familiare, reputazione, affidabilità, qualità e capacità innovativa, requisiti che rendono l’appartenenza all’associazione un riconoscimento di particolare prestigio.

Con l’ingresso di Bagni Tiberio Capri, Antica Farmacia Celesia Oleggio e Coltelleria Lorenzi Milano, l’associazione continua il proprio percorso di crescita nazionale, consolidando una rete di imprese che non custodiscono soltanto la storia dell’economia italiana, ma rappresentano una testimonianza concreta dei valori, delle competenze e della cultura d’impresa che hanno contribuito a costruire l’identità del paese.

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