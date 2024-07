Ad agosto le corse di molti treni saranno rallentate a causa di alcuni lavori di potenziamento strutturale sulla rete dell'Alta Velocità. Le imprese ferroviarie Trenitalia e Italo hanno già programmato gli orari di diversi viaggi con tempi di percorrenza più lunghi.

I problemi sulle linee

Le tratte maggiormente interessate sono la Torino-Milano-Venezia, la linea Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze.

Sulla Milano-Bologna dal 12 al 18 agosto sono previsti aumenti dei tempi di percorrenza fino a due ore, a causa di interruzioni parziali sulla linea. Da lunedì 19 a domenica 25 agosto i treni procederanno a velocità ridotta. Tre treni tra Intercity e Intercity Notte della tratta Milano/Firenze-Roma/Siracusa, e viceversa, saranno invece deviati sulla linea tra Orvieto e Chiusi.

Proprio nella tratta Chiusi-Orvieto, per dei lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia, sarà la linea Direttissima Firenze-Roma ad essere completamente interrotta, dal 12 al 23 agosto 2024; dal 24 al 25 agosto la linea subirà solo riduzioni di velocità, da cinque fino a sessanta minuti.

Dal 19 al 23 agosto non solo le interruzioni sulla Direttissima, ma anche i rallentamenti sulla linea Av Milano-Bologna porteranno ad aumenti dei tempi di percorrenza fino a ottanta minuti.

Per quanto riguarda la tratta che collega Milano e Venezia, fino al 20 agosto ci sarà un’interruzione totale della tratta Verona-Vicenza e ci saranno rallentamenti fino al 26 agosto. Sono previste limitazioni e cancellazioni tra Venezia e Milano e con un aumento di percorrenza fino a novanta minuti (fino a un’ora e mezza, invece, nella direzione opposta, quindi da Milano a Venezia).

Le soluzioni temporanee

Trenitalia fa sapere in una nota che i lavori saranno «propedeutici a una maggiore frequenza e migliore qualità del servizio». Per ovviare ai rallentamenti estivi, garantisce un aumento dei servizi sostitutivi.

Dal 26 luglio fino al primo settembre nelle stazioni dove sono previsti i maggiori flussi è stato infatti previsto un aumento dei bus da utilizzare al posto dei treni.

Anche i numeri del personale di assistenza sono stati potenziati, oltre alle scorte d’acqua da fornire ai clienti in situazioni di rallentamento e permanenza prolungata sui vagoni.

In ogni caso, tutti i canali di Trenitalia dovrebbero essere aggiornati con le variazioni di orario, fa sapere l’azienda delle Ferrovie dello Stato, che invita comunque a consultare il sito, l’app o il numero verde per maggiori informazioni, oltre che nei desk di assistenza nelle stazioni ferroviarie.

Cosa può fare il passeggero in caso di ritardi

I clienti delle Frecce interessate dalle modifiche dovrebbero già essere stati informati delle variazioni delle tempistiche tramite smart caring con circa 17mila mail e 800 sms inviati.

Nei casi di ritardi maggiori di sessanta minuti o cancellazioni della propria corsa, i clienti possono scegliere tra riprogrammare il proprio viaggio o rinunciarvi, ottenendo però il rimborso integrale del biglietto.

Italo, invece, al momento non ha comunicato alcuna assistenza particolare ai passeggeri in vista dei lavori sulla Tav.

I guasti dell’ultimo periodo

Pochi giorni fa l'associazione dei consumatori Codacons ha tracciato un bilancio dei disservizi nel traffico ferroviario, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito di Rfi sulla situazione in tempo reale del traffico sui binari italiani. Sarebbe emerso che in soli dieci giorni, più specificatamente nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio, ci sono stati 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione legati a problemi tecnici ai treni o alla linea elettrica.

Negli scorsi mesi alcuni casi avevano fatto particolare scalpore. Tra i più eclatanti quello di un Frecciarossa che a giugno è rimasto fermo per quattro ore con a bordo cinquecento persone, senza acqua né aria condizionata. La rete Ferroviaria Italiana aveva garantito il rimborso ai passeggeri.

Solo ieri, invece, un guasto all’alta velocità tra Roma e Napoli ha causato ritardi sulle corse fino a settanta minuti.

«Purtroppo negli ultimi mesi i problemi tecnici sulla linea Av, e non solo, si stanno verificando con eccessiva frequenza, disservizi che avvengono proprio quando migliaia di italiani si spostano per raggiungere le mete di vacanza, e in concomitanza con le presenze di turisti stranieri in Italia che utilizzano il treno per spostarsi lungo la penisola», ha detto il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

A commentare il guasto era intervenuto anche Pier Luigi Bersani, ex ministro ed ex segretario Pd, postando sui social la fotografia di un tabellone della stazione Termini e scrivendo: «Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini in Italia si stanno svolgendo le “Olimpiadi del viaggiatore”. Lo aspettiamo per le premiazioni».

