Il cadavere era in un canalone. Nessuna traccia ancora dell’ex fidanzato, Filippo Turetta, indagato dopo che erano state trovate le riprese di una lite tra i due e di lui che caricava in macchina la ragazza ferita. La sua macchina, invece, è stata trovata nelle vicinanze del lago.

Epilogo tragico per il caso della studentessa ventiduenne veneta, Giulia Cecchettin. Dopo giorni di ricerche, il suo cadavere è stato trovato nei pressi del Lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La scoperta sarebbe stata fatta poco prima di mezzogiorno: il corpo è stato recuperato in un canalone.

Nessuna traccia, invece, di Filippo Turetta, l’ex fidanzato e attualmente indagato per tentato omicidio. La sua macchina, invece, sarebbe stata trovata anch’essa nella vicinanze del lago.

I due giovani erano scomparsi lo scorso sabato dopo un litigio, che è stato ripreso dalle telecamere in una zona industriale poco distante da Fossò, i paese d’origine dei due. Le scene, ritrovate ieri dagli inquirenti, mostrerebbero un alterco e poi Filippo che colpisce Giulia a mani nude e poi la carica sulla sua punto nera.

